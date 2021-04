Roma: “Garantire sicurezza e prevenzione da covid sui mezzi di trasporto pubblico” 

“Nonostante le nostre tante proposte presentate già all’inizio della pandemia, in cui chiedevamo un’implementazione della sanificazione sui mezzi pubblici, così come anche le tante gravi criticità evidenziate sulla Roma-Lido in materia di sicurezza ed igiene, la giunta Raggi, invece di attivarsi concretamente, ha preferito continuare a raccontare il suo storytelling sulla rinascita di Roma. Ebbene è notizia di oggi che i militari del NAS hanno accertato 11 positività di campioni rilevati su pulsanti e maniglie da un autobus urbano, nonché in sei vagoni della linea ferroviaria Roma-Lido. Se l’amministrazione capitolina avesse messo in questo campo lo stesso impegno e la stessa tenacia mostrata per la distribuzione di poltrone e incarichi a compagne ed amici, forse tutto questo si sarebbe potuto evitare.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Continueremo a sollecitare – prosegue Figliomeni – la sanificazione dei mezzi pubblici con attestazioni reali e certificate, perché non è accettabile che i cittadini, costretti ad usufruire di tali veicoli per andare a lavorare, rischino la salute per la superficialità e l’incuranza della Giunta Raggi”.