Roma, giro di vite contro il bagarinaggio e i falsi gadget ai concerti: sequestrati oltre 8.800 articoli, oscurato un sito truffa

Un giro d’affari illegale stroncato a ridosso delle grandi arene musicali della Capitale. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno portato a termine un articolato piano di controlli a tappeto contro la contraffazione, l’abusivismo commerciale e il bagarinaggio, intercettando le reti parallele che speculano sulle passioni dei fan.

Il dispositivo operativo, che ha visto in campo i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del I Gruppo Roma, si è concentrato in particolare sul maxi-evento del 4 luglio, quando oltre 250 mila persone si sono radunate nell’area di Tor Vergata per l’attesissimo mega-concerto di Ultimo, “La Favola Per Sempre”.

Le attività di appostamento e pattugliamento hanno riguardato le principali vie di afflusso dei passeggeri, i nodi di scambio e le aree adiacenti ai palchi.

Il blitz al concerto di Ultimo: dai falsi marchi ai biglietti “clone”

Durante la giornata del concerto di Ultimo, i finanzieri hanno bloccato sul nascere diversi canali di vendita abusiva.

L’operazione ha portato al sequestro di 2.707 articoli contraffatti (tra magliette, sciarpe, cappellini e gadget) che riportavano indebitamente i loghi ufficiali del tour e i segni distintivi del cantautore romano.

Sul fronte del bagarinaggio, sono stati intercettati 46 biglietti d’ingresso irregolari, contraffatti o venduti a prezzi gonfiati rispetto ai canali ufficiali. All’esito dei controlli sul campo, 8 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e uno è stato segnalato al Comune di Roma per violazioni amministrative.

Parallelamente, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno spento una pericolosa filiera informatica: su disposizione della magistratura, è stato infatti oscurato e sequestrato un sito internet civetta.

Il portale proponeva in vendita biglietti per il concerto in realtà inesistenti, funzionando come una vera e propria truffa online mirata a rubare i dati sensibili delle carte di credito dei fan rimasti senza ticket.

Controlli a tappeto su 15 grandi eventi: mercato nero da 20.000 euro

L’intervento per il live di Tor Vergata non è rimasto un caso isolato, ma rappresenta l’apice di una strategia di monitoraggio che ha passato al setaccio ben 15 importanti concerti ospitati a Roma nelle ultime settimane.

Le pattuglie hanno presidiato gli eventi di artisti del calibro di Achille Lauro, Ligabue, Geolier, Max Pezzali, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Renato Zero, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Olly, Tommaso Paradiso, Blanco, Shiva e Cesare Cremonini.

I numeri complessivi del piano legalità: Il bilancio totale dell’azione delle Fiamme Gialle fotografa un fenomeno radicato: 6.103 articoli contraffatti ritirati dal mercato illegale nei vari live, che sommati a quelli del concerto di Ultimo superano quota 8.800 pezzi.

I biglietti clonati o venduti abusivamente negli altri appuntamenti sono stati 18, mentre sono stati complessivamente 57 i soggetti identificati a svolgere attività di bagarinaggio o commercio abusivo.

Due persone sono state sanzionate in via amministrativa dalle autorità comunali con multe da 500 euro complessivi.

Grazie a questa massiccia azione di contrasto, la Guardia di Finanza è riuscita a sottrarre al circuito commerciale clandestino beni per un valore stimato di circa 20.000 euro, tutelando i consumatori da merce non tracciata (e potenzialmente nociva) e proteggendo gli operatori economici regolari che pagano le tasse.

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