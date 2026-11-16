Un fine settimana di verifiche estese nei punti caldi della movida capitolina si è concluso con più di 500 controlli tra negozi e pubblici esercizi, circa 1.400 infrazioni al Codice della Strada, 16 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 20 minimarket multati per non aver rispettato la chiusura alle 22. L’attività della Polizia Locale di Roma Capitale ha riguardato anche il contrasto all’ubriachezza molesta e alle irregolarità nella somministrazione di alcolici.

Il salvataggio al Foro Olitorio e gli altri interventi tra centro e San Lorenzo

Tra gli episodi più critici si segnala l’intervento di sabato notte tra via del Foro Olitorio e Lungotevere dei Pierleoni, dove gli agenti hanno creato uno sbarramento con le pattuglie per mettere al riparo dal traffico un 18enne egiziano privo di documenti, ferito e in forte stato di alterazione alcolica, che camminava in mezzo alla carreggiata con un cucciolo di pitbull.

Il ragazzo ha opposto resistenza colpendo un mezzo di servizio, minacciando i vigili e procurandosi nuove lesioni a braccia e torace con un oggetto appuntito prima di essere bloccato e trasportato in ospedale dal 118; denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, il giovane era con un cucciolo che, visitato dal veterinario comunale e giudicato sano, è stato affidato a una struttura veterinaria.

Nel centro storico, vicino a piazza Navona, un 26enne italiano è stato sanzionato per ubriachezza molesta dopo aver urlato in strada e preso a calci un vaso; in via del Tritone un gestore ha ricevuto 6mila euro di multe per vendita abusiva di vino e cibo, occupazione di suolo pubblico, musica con le porte aperte e tende o insegne non autorizzate, mentre a San Lorenzo cinque persone sono state sanzionate per aver consumato bevande alcoliche fuori orario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza