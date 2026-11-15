Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Roma, giro di vite sulle “tre campanelle” tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna: 20 denunciati in sette giorni

Individuati tre gruppi organizzati che adescavano i turisti con finte vincite. Sequestrati circa 3mila euro

Redazione - 15 Novembre 2026

Venti persone denunciate e circa tremila euro sottratti alle casse del gioco d’azzardo abusivo. È il risultato di una settimana di pattugliamenti mirati della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree a maggiore vocazione turistica del centro storico per fermare la truffa delle “tre campanelle”.

L’operazione ha visto impegnati gli operatori del I Gruppo Centro Storico — in particolare il nucleo specializzato nel contrasto all’abusivismo e al degrado — che hanno operato in uniforme e in borghese lungo l’asse compreso tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

La regia del raggiro e i cinque fermi di ieri

L’attività di osservazione ha consentito di smascherare tre distinte batterie organizzate, ciascuna costruita su un copione collaudato: chi muove rapidamente le campanelle nascondendo una pallina di gommapiuma facilmente manipolabile, chi finge di vincere grosse somme e chi incita gli spettatori a tentare la fortuna.

Proprio ieri, nei pressi di Fontana di Trevi, gli agenti in abiti civili hanno sorpreso in azione cinque truffatori attorno a un tappetino: nonostante il tentativo di dileguarsi al momento dell’intervento, i cinque sono stati bloccati a breve distanza e denunciati per esercizio di gioco d’azzardo in luogo pubblico, con il contestuale sequestro degli attrezzi del mestiere e di circa mille euro in contanti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati