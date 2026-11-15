Roma, giro di vite sulle “tre campanelle” tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna: 20 denunciati in sette giorni

Venti persone denunciate e circa tremila euro sottratti alle casse del gioco d’azzardo abusivo. È il risultato di una settimana di pattugliamenti mirati della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree a maggiore vocazione turistica del centro storico per fermare la truffa delle “tre campanelle”.

L’operazione ha visto impegnati gli operatori del I Gruppo Centro Storico — in particolare il nucleo specializzato nel contrasto all’abusivismo e al degrado — che hanno operato in uniforme e in borghese lungo l’asse compreso tra Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

La regia del raggiro e i cinque fermi di ieri

L’attività di osservazione ha consentito di smascherare tre distinte batterie organizzate, ciascuna costruita su un copione collaudato: chi muove rapidamente le campanelle nascondendo una pallina di gommapiuma facilmente manipolabile, chi finge di vincere grosse somme e chi incita gli spettatori a tentare la fortuna.

Proprio ieri, nei pressi di Fontana di Trevi, gli agenti in abiti civili hanno sorpreso in azione cinque truffatori attorno a un tappetino: nonostante il tentativo di dileguarsi al momento dell’intervento, i cinque sono stati bloccati a breve distanza e denunciati per esercizio di gioco d’azzardo in luogo pubblico, con il contestuale sequestro degli attrezzi del mestiere e di circa mille euro in contanti.

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