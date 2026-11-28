Ottant’anni sui banchi del centro storico, attraversando la ricostruzione del dopoguerra fino alle sfide della ricerca contemporanea. Il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Roma ha celebrato oggi il proprio ottantesimo compleanno con una giornata tra memoria, esibizioni musicali e iniziative culturali aperta dal messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al dirigente scolastico Giovanni Cogliandro.

«Desidero unirmi alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del Liceo Augusto Righi», ha scritto il Capo dello Stato, rendendo merito a una scuola che ha contribuito «con ampio prestigio, alla formazione di generazioni di giovani e alla crescita di nuovi talenti» grazie a «un’offerta formativa d’eccellenza, costantemente aggiornata rispetto all’evoluzione dei tempi e delle conoscenze», degna dell’eredità dell’illustre fisico bolognese cui l’istituto è intitolato.

Un lungo applauso degli studenti ha accolto il saluto presidenziale, dando il via al racconto di una storia iniziata nel 1946 — quando il Righi nacque come secondo liceo scientifico della Capitale, dando poi origine negli anni ad altre scuole autonome come l’Avogadro e il Plinio — tra documenti d’epoca, il volume celebrativo, il restyling del giardino di via Boncompagni e i tesori del Bibliopoint, dove accanto ai libri del ’46 sopravvivono volumi del 1912 ereditati dall’ex Convitto Nazionale Femminile.

Dalla sezione G ai riconoscimenti internazionali: la commemorazione di Marco Boddi

All’iniziativa, cui hanno partecipato anche l’assessora comunale Sabrina Alfonsi e la vicepresidente del Municipio I Alessandra Sermoneta, il momento più toccante è stato dedicato al ricordo di Marco Boddi, studente del Righi tra il 1998 e il 2003.

Le compagni e i compagni della sezione G hanno riletto dediche e mostrato fotografie dell’epoca restituendo l’immagine di uno studente generoso e rigoroso — ricordato per il suo «costante supporto» nello studio collettivo — prima ancora della laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni a Pisa, del percorso alla Scuola Superiore Sant’Anna, delle ricerche al Fermilab di Chicago e a Barcellona, del dottorato alla Federico II di Napoli e dello Young Scientist Best Paper Award ottenuto a Edimburgo nel febbraio 2023 durante un incontro scientifico della Nato per la ricerca sui sistemi radar multidimensionali firmata insieme a Massimo Rosamilia, Augusto Aubry e Antonio De Maio.

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