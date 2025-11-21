Roma guarda all’Europa: la Capitale in corsa per la nuova Autorità Doganale

Roma punta ancora più in alto e questa volta lo sguardo è rivolto all’Europa. La Capitale è infatti la candidata ufficiale dell’Italia per ospitare la sede dell’Autorità doganale dell’Unione europea, la nuova Euca (European Union Customs Authority).

La decisione è arrivata ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha scelto di investire proprio su Roma per guidare un organismo destinato a diventare fondamentale nella sicurezza economica del continente.

Una candidatura che il Sindaco Roberto Gualtieri accoglie con orgoglio e determinazione: “La candidatura di Roma a sede dell’Autorità Doganale Europea rappresenta un’opportunità importante che vogliamo valorizzare al massimo”, ha dichiarato.

E aggiunge un ringraziamento al Governo per la fiducia riposta nella città: “Roma possiede tutte le caratteristiche richieste per ospitare un organismo strategico per la sicurezza economica dell’Unione”.

Per Gualtieri, questa sfida non è solo un riconoscimento, ma un tassello di un percorso più ampio: quello di una Capitale che sta consolidando il proprio ruolo internazionale.

“Sosterremo questo percorso con piena collaborazione — ha sottolineato — nella convinzione che una candidatura costruita insieme sia più forte e in grado di rafforzare ulteriormente il ruolo di Roma”.

La corsa all’Euca è ufficialmente partita: ora la Capitale si prepara a giocarsi una partita europea che potrebbe portare in città un nuovo centro nevralgico delle politiche doganali dell’Unione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.