Una centrale di stoccaggio e confezionamento mimetizzata tra gli arredi di un normale appartamento di famiglia. L’operazione condotta dagli agenti delle Volanti nel quartiere Collatino, a Casal Bruciato, ha portato all’arresto di padre, madre e figlio, accusati di aver trasformato la propria abitazione in un punto di riferimento per lo smercio di stupefacenti.

L’indagine sul campo è scattata durante un servizio di osservazione all’interno di un complesso di edilizia popolare già noto alle forze dell’ordine: i poliziotti hanno intercettato il figlio ventiseienne mentre lasciava l’alloggio con atteggiamento sospetto, fermandolo dopo un breve tentativo di fuga e recuperando quattro dosi di cocaina.

La perquisizione nell’alloggio: oltre mezzo chilo di stupefacenti e 9 mila euro in contanti

L’irruzione nell’appartamento ha svelato una rete capillare di nascondigli domestici. Gli agenti hanno trovato una scrivania attrezzata per pesare e suddividere marijuana e hashish, giubbotti con le tasche imbottite di dosi nell’ingresso e un vero e proprio deposito in cucina, dove cocaina e derivati della canapa erano occultati nel freezer, in vani ricavati ad hoc nei mobili e persino dentro confezioni di cracker.

Al termine delle operazioni sono stati posti sotto sequestro oltre cinquecento grammi di droga e più di 9 mila euro ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo la convalida del giudice, il ventiseienne è stato trasferito in carcere, mentre ai genitori è stato imposto l’obbligo di firma.

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