Roma, i bus restano “low cost”: prorogato lo sconto Metrebus per gli Under 19 anche nel 2026

La delibera è arrivata nell’ultima riunione di Giunta del 2025, mettendo il sigillo su una delle misure più popolari dell’amministrazione Gualtieri.

Anche per tutto il 2026, i giovani romani potranno circolare su bus, tram e metro con un investimento simbolico, confermando la volontà del Campidoglio di investire sulle nuove generazioni e sull’ambiente.

La misura: tutto il trasporto pubblico a 50 euro

Il provvedimento, spiegato dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, è ormai un pilastro della mobilità cittadina:

Il costo: Solo 50 euro per l’intero anno (rispetto alle tariffe standard basate sull’ISEE).

I beneficiari: Tutti i giovani residenti a Roma di età inferiore ai 19 anni .

La copertura: Accesso illimitato a tutti i mezzi della rete Metrebus (Atac, Cotral e ferrovie regionali per il tratto urbano).

«Meno auto, più futuro»

Lanciata nel settembre 2023, la misura ha già riscosso un successo enorme in termini di adesioni. «È un provvedimento molto importante che l’amministrazione ha fortemente voluto», ha dichiarato Patanè.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato dare un sostegno concreto alle economie delle famiglie, dall’altro educare i giovani all’uso del mezzo pubblico, riducendo drasticamente il numero di veicoli privati in circolazione e, di conseguenza, le emissioni di CO2​.

