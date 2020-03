Roma: “I Municipi almeno informino”

“In questi giorni sono ripartite le attività istituzionali dei Municipi attraverso la piattaforma usata anche per il Consiglio comunale. Come gruppo del PD del Municipio XV, nel più corretto spirito di collaborazione, stiamo facendo il nostro lavoro nelle commissioni competenti proponendo e sollecitando interventi almeno a garanzia della popolazione più fragile.

Per questo, ho fatto una ricerca per vedere come poter attingere alle buone pratiche degli altri Municipi.

“Al netto del I,II, III e VIII Municipio che si sono organizzati da subito in maniera autonoma, alcuni altri si sono adeguati, ma altri ancora tra cui il VI, il X e il nostro non hanno nemmeno aperto una pagina “Emergenza Covid – Servizi dal territorio”.

Suggeriamo a chi ancora non lo avesse fatto, compreso il Municipio XV, di velocizzare tale pratica e di accettare i consigli che stiamo dando senza cedere ad un atteggiamento estremamente burocratico. In queste ore la politica cerchi di prendersi più responsabilità senza scaricare colpe agli uffici che devono essere messi nelle condizioni ottimali per rispondere almeno alla garanzia di accesso alle informazioni. Tutti i dipendenti comunali e municipali in questi giorni stanno dando il massimo in una situazione di estrema difficoltà: aiutiamoli ad aiutare. La politica assolva al suo compito.”.

Così in una nota Daniele Torquati capogruppo PD in Municipio XV