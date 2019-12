Roma, i servizi pubblici a Natale e Santo Stefano 

A Natale la città rallenta ma non si ferma, trasporto pubblico e servizi ambientali funzionano anche il 25 e a Santo Stefano.

Questa la situazione trasporti

la vigilia (24/12) per tutta la rete di superficie (bus, tram, filobus) Atac e Roma Tpl ultime corse dai capolinea alle 21. Regolari, nella notte tra 24 e 24, i bus notturni. Per la metropolitana , ultime corse con partenza dai capolinea alle 21. Gli ultimi convogli delle ferrovie ex concesse (Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Viterbo) partono intorno alle 21-21.30 (per i dettagli, vedi il link qui oltre).

La giornata di Natale l’intera rete di superficie funziona dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Linee notte regolari (tra 25 e 26/12). Metropolitana attiva mattina e pomeriggio-sera con interruzione a metà giornata. Idem la Roma-Lido . La Termini-Centocelle funziona mezza giornata (fascia 8-8.30 / 13.30-14). Attiva tutto il giorno anche la Roma-Viterbo , con pausa a metà giornata e con treni ridotti sul percorso extraurbano.

Giovedì 26, Santo Stefano, gli orari sono i normali festivi

Per i dettagli, vedi la news dedicata su muoversi a roma.it .

Da non dimenticare: nel periodo natalizio è in vigore il potenziamento del trasporto pubblico ed è su strada la “navetta shopping” (che però si ferma il 25 e il 26). Vedi la scheda sul portale di Roma Mobilità .

AMA

AMA, ha predisposto un piano operativo per i servizi d’igiene urbana a Natale e a Santo Stefano: al lavoro circa 3.600 operatori che assicurano pulizia, spazzamento, raccolta su strada e porta a porta . Attivi i presìdi in centro, su zone turistiche e presso chiese e basiliche. In funzione gli impianti per la selezione e la valorizzazione della differenziata, aperto su due turni (mattino-sera) il TMB di Rocca Cencia. Aperti i centri di raccolta aziendali la vigilia e il 26 (solo mattina), chiusi il giorno di Natale. Regolarmente aperti il 25 e il 26 i cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino, dalle 7.30 alle 18. I cimiteri suburbani restano invece aperti la mattina del 25 e chiudono il 26 per riposo settimanale.

Per i dettagli, vedi la scheda sul portale AMA .