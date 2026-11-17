L’istituzione di una «zona rossa o zona rafforzata» a Tor Bella Monaca, concentrata in particolare lungo via dell’Archeologia, per spezzare l’assedio delle piazze di spaccio che costringe i residenti a vivere barricati nei propri appartamenti.

È la proposta avanzata da Nicola Franco, presidente del VI Municipio di Roma, nel corso dell’audizione odierna davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Il minisindaco ha fotografato la sproporzione tra l’estensione del quadrante est e i presidi delle forze dell’ordine presenti: «Non può essere che un territorio di 113 chilometri quadrati, 600 chilometri di strade, 45 quartieri e 300mila abitanti abbia un solo commissariato di polizia», aggiungendo che «non è pensabile che i cittadini debbano sopportare l’affronto quotidiano degli spacciatori».

Rinforzi negli organici, nuovo commissariato e stazione dei carabinieri

Accanto alla richiesta di misure straordinarie di controllo su via dell’Archeologia, Franco ha sollecitato l’invio immediato di nuovo personale, assicurando la disponibilità logistica sul territorio: «Abbiamo bisogno di almeno 25 uomini in più, abbiamo posto sia nelle camerate per i carabinieri sia all’interno del commissariato».

Il presidente del VI Municipio ha infine ricordato le iniziative avviate per rafforzare stabilmente la presenza dello Stato: «Abbiamo avviato un bando per individuare una sede per il nuovo commissariato e chiesto una nuova stazione dei carabinieri per il versante Borghesiana-Finocchio. I cittadini sono prigionieri in casa loro, hanno paura e le forze dell’ordine locali non possono contrastare questi fenomeni da sole».

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