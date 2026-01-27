Roma, il Questore vieta il presidio pro-Pal davanti alla sede PD

Il provvedimento di divieto poggia su basi sia formali che di opportunità strategica. Secondo quanto comunicato dalla Questura, l’iniziativa non era stata preceduta dal necessario preavviso formale previsto dalla legge, ma non è questo l’unico motivo del blocco.

Le motivazioni del divieto

La Questura ha individuato tre criticità fondamentali: Lo svolgimento di un evento focalizzato sulla causa palestinese proprio il 27 gennaio, data dedicata al ricordo della Shoah, è stato ritenuto inopportuno e potenzialmente divisivo sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Piazza Sant’Andrea delle Fratte è stata giudicata strutturalmente inadatta a ospitare una manifestazione, vista la vicinanza alla sede di uno dei principali partiti nazionali.

L’iniziativa mirava a contestare il PD e in particolare il senatore Graziano Delrio, tra i firmatari del disegno di legge in materia di antisemitismo, intrecciando la critica politica interna con le rivendicazioni internazionali.

Sicurezza rafforzata nel Tridente

Nonostante il divieto, il piano di sicurezza della Capitale resta ai massimi livelli. Le forze dell’ordine hanno cinturato l’area di piazza Sant’Andrea delle Fratte e delle vie limitrofe per impedire eventuali assembramenti spontanei.

Camionette di Polizia e Carabinieri sono posizionate in via del Nazareno e Largo del Nazareno.

Sotto osservazione non solo la sede del PD, ma anche i monumenti e le aree del Ghetto Ebraico, dove si svolgono diverse cerimonie istituzionali per la Memoria.

L’autorità di pubblica sicurezza ha ribadito che ogni tentativo di contravvenire al divieto sarà sanzionato e che non saranno tollerate manifestazioni non autorizzate che possano turbare il solenne clima di raccoglimento della giornata odierna.

