Roma Impianti sportivi capitolini e affidamento in concessione

Il Nuovo Regolamento degli Impianti Sportivi Capitolini – informa un comunicato del Campidoglio – prevede, in attuazione dei Programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022, l’avvio delle procedure per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà capitolina.

A seguito della ricognizione delle aree o degli impianti in stato di abbandono – momentaneamente privi di concessionario per intervenuta scadenza del contratto e, quindi, in stato di inattività – sono state pubblicate due manifestazioni esplorative relative all’impianto di Lungotevere Dante e a quello di Via Mendozza, finalizzate alla presentazione di proposte di finanza di progetto.

Sono stati inoltre pubblicati, rispettando le tempistiche previste, 3 avvisi di preinformazione relativi ai bandi per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi capitolini di via Casal Bianco nel territorio del IV Municipio, di Largo Chiaro Davanzati nel IV Municipio e di Via Brogi nell’VIII Municipio. Per ognuno è disponibile un dettaglio della struttura, articolazione degli spazi e il valore indicativo della concessione.

Il bando è un doveroso strumento di buona amministrazione che l’attuale Giunta ha sin dall’inizio voluto incardinare come sistema di gestione votato alla trasparenza. Esempio ne è la recente sentenza del Consiglio di Stato sulla Maratona di Roma – per la cui organizzazione nel 2018 si è predisposto un apposito bando – che ha dato nuovamente ragione a Roma Capitale anche dopo il ricorso in appello presentato da Italia Marathon Club s.s.d.r.l. e Atielle Roma s.r.l.

È possibile trovare tutte le prime informazioni relative agli avvisi su TuttoGare e, a breve, sul portale di Roma Capitale alla sezione News del Dipartimento Sport: https://www.comune.roma.it/ web/it/dipartimento-sport-e- politiche-giovanili.page .

“L’azione amministrativa è tesa a favorire la partecipazione degli operatori economici sollecitando il mercato ed incentivando lo sport attraverso la valorizzazione degli impianti sportivi capitolini che sono un bene prezioso della città da tutelare e conservare al servizio della collettività” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.