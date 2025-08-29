Roma, in arrivo 60 nuovi autovelox: ecco dove saranno installati i primi “occhi elettronici”

Tre milioni di euro, sessanta “occhi elettronici” e una promessa: rendere le strade della Capitale più sicure. È il piano lanciato da Roma Mobilità, che nei prossimi tre anni installerà una nuova rete di autovelox pronti a immortalare chi corre troppo.

Ogni dispositivo, compresi lavori e posa, costerà circa 50 mila euro e andrà a rafforzare le postazioni già attive dal 2025, come quelle della via del Mare e della Galleria Giovanni XXIII.

Dove arriveranno i primi velox

La mappa completa è ancora in lavorazione, ma alcune scelte sono già certe: due autovelox sorgeranno sulla tangenziale Est, all’altezza del Foro Italico, altri due su via Newton.

Saranno le prime tappe di un percorso che, passo dopo passo, porterà la rete di controllo in altre zone strategiche della città.

Sicurezza e incassi

L’obiettivo ufficiale è ridurre incidenti e morti sulle strade, ma c’è anche l’aspetto economico: solo lo scorso anno i velox romani hanno fatto scattare multe per 4,75 milioni di euro. Con 60 nuovi apparecchi, il conto è destinato a salire, anche se l’amministrazione insiste: “La priorità è la sicurezza, non la cassa”.

Un altro fronte: i semafori rossi

La strategia di Roma non riguarda solo la velocità. A giugno è partita un’altra gara da 3 milioni di euro per installare 38 telecamere contro chi passa con il rosso, un’altra piaga che ogni anno causa incidenti e investimenti.

La nota della Lega

“Noi crediamo che la sicurezza stradale sia un tema serio, ma che non si possa utilizzare per crociate ideologiche o, peggio, per battere cassa, come la bulimica posa di autovelox e tutor suggerisce – commentano in una nota Simona Baldassarre, componente del direttivo romano della Lega, Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in assemblea capitolina e Luigi Servilio, capogruppo Lega nel I municipio -. Se non sei in grado di garantire trasporto pubblico e sicurezza stradale, non blocchi la circolazione. I trenta chilometri possono essere proposti vicino alle scuole, nelle strade piccole, con raziocinio, ma non possono diventare la norma in interi quadranti, quando i romani sono costretti a spostarsi per andare a lavorare e portare i figli a scuola in auto, perché gli autobus non passano mai e le metropolitane sono dei carri bestiame. La sinistra tradisce sempre la stessa mentalità, il cittadino è un pollo da tartassare e spennare, mentre ‘lor signori’ vivono comodamente nelle Ztl. Ancora una volta Roma rischia di restare ostaggio di provvedimenti ideologici e inefficaci, che non risolvono i problemi reali della mobilità ma li aggravano, colpendo i cittadini senza alcuna logica di buon senso”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.