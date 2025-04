Roma in bici con Gp Liberazione, cronosquadre e Bike4Fun

Il 24 e 25 aprile torna il Gran Premio della Liberazione, corsa ciclistica su strada con una lunga tradizione alle spalle. L’edizione numero 78 si svolgerà come sempre nel circuito attorno all’area delle Terme di Caracalla.

Quest’anno è in programma un’importante evento anche prima dell’inizio del tradizionale Gp. Il 23 aprile, difatti, andrà in scena il campionato italiano cronometro a squadre categorie allievi, juniores, under 23 maschili e femminili e donne elite.

I due appuntamenti, all’interno della tre giorni “Lazio Bike Days”, sono organizzati dalla SSD Terenzi Sport Eventi.

Per quanto riguarda il programma del Gp della Liberazione, giovedì 24 aprile si correranno le gare juniores, allievi ed esordienti, mentre venerdì 25 spazio alle donne e all’U23 maschile.

Quest’ultima è come sempre la competizione che catalizza l’attenzione e rappresenta storicamente un trampolino di lancio per i migliori corridori.

Il 25 aprile sarà il giorno anche della Bike4Fun – Pedalata del Dono, una passeggiata solidale in bici organizzata in collaborazione con Roma Capitale.

Una grande festa di sport aperta a tutte e tutti, senza limiti d’età, che offrirà l’occasione di sostenere ANED Sport (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto) e AIDO (Associazione italiana donatori organi). Sarà possibile aderire il giorno stesso sul posto con una donazione libera. Partenza fissata alle ore 12.

Maggiori informazioni e il programma completo sul sito del Gran Premio della Liberazione .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.