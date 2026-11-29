Decine di migliaia di manifestanti — «oltre centomila», secondo i dati diffusi dai promotori — hanno percorso ieri, sabato 28 novembre, le arterie centrali della Capitale per la grande manifestazione nazionale promossa da Non Una di Meno, tappa conclusiva della mobilitazione avviata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Partita da piazza della Repubblica e giunta a Piramide con il nastro fucsia come emblema comune, accompagnata da percussioni, fumogeni viola, mazzi di chiavi agitati per ricordare i pericoli dell’ambiente domestico e dallo striscione dell’Anpi in chiusura, la piattaforma «Rivendichiamo Futuro. Contro la violenza strutturale, per una società libera» ha intrecciato la lotta al patriarcato e la tutela del diritto all’aborto con l’opposizione ai conflitti armati.

Nel corso del corteo, la vicepresidente della rete D.i.Re, Etelina Carri, ha chiesto al governo un immediato cambio di priorità tra spese belliche e servizi sociali, sanità e istruzione, mentre l’attivista di Non Una di Meno e Lucha y Siesta Simona Ammerata ha richiamato i dati dell’osservatorio del movimento — 76 femminicidi e 119 tentati femminicidi dall’inizio del 2026 al 25 novembre — sottolineando come in dieci anni la mobilitazione abbia imposto conquiste quali il reddito di libertà e reso «femminicidio» la parola più cercata sul vocabolario Treccani, pur denunciando i tentativi politici di delegittimare le tutele legislative.

Le reazioni politiche agli insulti sul lutto della ministra e il messaggio di Palazzo Chigi

Il racconto della manifestazione è stato però attraversato dalle polemiche innescate da un video circolato sui social tramite ‘Welcome to Favelas’, in cui un gruppo di manifestanti scandisce cori legati alla scomparsa del marito della ministra Eugenia Roccella, morto tragicamente al lago di Vico. «Non una parola di meno», ha commentato la titolare delle Pari Opportunità sul proprio profilo Facebook.

Immediata la replica della premier Giorgia Meloni: «Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano. Il coro oltraggioso rivolto a Eugenia Roccella e alla sua famiglia è indegno. A lei va tutta la mia solidarietà e il mio affetto. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi». Alla condanna della maggioranza si è affiancata la solidarietà delle parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione Femminicidio, secondo cui episodi simili finiscono per danneggiare una battaglia civile fondamentale.

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