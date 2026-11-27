Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 8:25 all’interno di un appartamento in via V. Manzini 35, nella zona della Romanina, a Roma.

Sul posto la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale ha inviato diverse squadre di terra, coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, intervenute in una palazzina di tre piani fuori terra per contenere e domare le fiamme.

La messa in sicurezza dello stabile e il recupero dei due animali

L’episodio non ha causato feriti né intossicati tra gli occupanti dell’edificio. Nel corso delle operazioni di soccorso all’interno dell’abitazione interessata dal rogo, i Vigili del Fuoco hanno inoltre recuperato e messo in salvo due gatti, poi riconsegnati ai rispettivi proprietari al termine dell’intervento, conclusosi senza ulteriori conseguenze.

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