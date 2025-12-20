Roma, incendio in un’abitazione: donna intossicata e trasportata in ospedale

Paura questa mattina a Roma, in via dei Banchi Nuovi, dove un incendio ha devastato un appartamento al quinto piano di una palazzina.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, attirando l’attenzione dei vicini e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei caschi rossi, che hanno lavorato con urgenza per domare le lingue di fuoco e mettere in sicurezza l’edificio.

Durante l’incendio, all’interno dell’abitazione si trovava una donna, rimasta intossicata dal fumo. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I per ulteriori accertamenti.

Terminata l’operazione di spegnimento e bonifica, l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Al momento, le cause del rogo sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incendio.

