Notte di lavoro per i soccorsi nella periferia nord-ovest della Capitale. Poco dopo le 02:00 di oggi – sabato 28 novembre- un violento rogo è divampato all’interno di un’area di cantiere in zona La Storta, precisamente in via Alighiero Chiusano, dove le lingue di fuoco hanno rapidamente avvolto e distrutto un prefabbricato.

Scattato l’allarme, sul luogo dell’incendio sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero perimetro operativo.

Gli accertamenti del commissariato Primavalle sulle cause del rogo

Insieme ai pompieri sono accorse le pattuglie della sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini del commissariato Primavalle, affiancati dagli specialisti della Polizia Scientifica.

Gli investigatori hanno avviato immediatamente i rilievi tecnici tra i resti della struttura andata a fuoco per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e stabilire se l’origine del rogo sia di natura accidentale oppure dolosa.

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