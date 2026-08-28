Roma, incendio sulla collina del Trullo: paura per le abitazioni

Mezzogiorno di fuoco nel quadrante sud-ovest della Capitale. Un vasto incendio è divampato intorno alle 13:30 di oggi, venerdì 28 agosto, nel quartiere Trullo, scatenando forte apprensione tra i residenti.

Le fiamme, si sono propagate rapidamente verso la collina situata tra via del Trullo (all’altezza del civico 432) e via San Giuliano Terme.

Spinta dalle raffiche di vento, la colata di fuoco si è allargata in pochi minuti, alzando una densa colonna di fumo scuro visibile da diversi chilometri di distanza e avvicinandosi pericolosamente alle palazzine residenziali a ridosso del rilievo vegetativo.

I soccorsi e la gestione della viabilità

Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco affiancati dai volontari della Protezione Civile, impegnati in una complessa corsa contro il tempo per contenere il fronte del fuoco ed evitare che investa gli edifici abitati.

I pattugliamenti e i blocchi della circolazione sono affidati agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (XI Gruppo Marconi), che hanno predisposto la chiusura temporanea del traffico in via Fulda, all’altezza del civico 102, per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e tutelare l’incolumità degli automobilisti.

Secondo rogo a poca distanza

La situazione nel Municipio XI si presenta particolarmente complessa: a soli pochi chilometri di distanza dal Trullo, un altro focolaio è scoppiato quasi simultaneamente in via Pelago, impegnando ulteriori risorse dei soccorsi nel monitoraggio del territorio.

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