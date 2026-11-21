Un motociclista è rimasto ferito nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre, in seguito a un incidente stradale verificatosi sul Grande Raccordo Anulare. Come riferito dall’Anas, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La carreggiata esterna è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 59,950, nella zona sud-ovest (Parco de’ Medici), con deviazione obbligatoria dei mezzi sulla complanare presso lo svincolo per l’inversione di marcia. L’uomo è stato invece recuperato e consegnato ai soccorritori di Ares 118, è in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio .

Sul luogo del sinistro sono impegnate le squadre Anas per gestire la viabilità e riaprire regolarmente la carreggiata appena possibile.

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