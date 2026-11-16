Roma, inseguimento in via Casal del Marmo: arrestati tre 20enni con due chili di hashish e una pistola stampata in 3D

Dalla fuga a piedi con due chili di hashish alla scoperta di un laboratorio casalingo per la stampa 3D di armi da fuoco. È l’esito dell’intervento condotto dagli agenti del Reparto Volanti della Questura di Roma in via Casal del Marmo, culminato con l’arresto di tre giovani romani tra i 20 e i 21 anni, accusati a vario titolo di detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Il controllo in strada e la perquisizione nell’auto

L’operazione ha preso il via quando gli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno intimato l’alt all’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi. Il guidatore ha prima tentato di scappare con manovre azzardate, poi ha accostato vicino ad alcune auto in sosta consentendo al passeggero posteriore di fuggire a piedi con una busta di plastica.

Prima di essere raggiunto e fermato insieme agli altri due giovani, il ragazzo ha lanciato l’involucro oltre un cancello: all’interno c’erano 23 panetti di hashish per circa due chilogrammi. Nell’auto sono stati inoltre sequestrati 565 euro in contanti e una pistola fabbricata con tecnologia di stampa 3D, realizzata in materiale plastico ma equipaggiata con un sistema di percussione metallico artigianale ora al vaglio degli esperti per verificarne la capacità offensiva.

Il garage con la semiautomatica e il laboratorio domestico

Gli approfondimenti nelle case degli arrestati hanno svelato il retroscena dell’arsenale. Nell’abitazione di uno dei tre sono stati trovati un coltello intriso di stupefacente e le chiavi di un garage dove i poliziotti hanno sequestrato una pistola semiautomatica con matricola abrasa, 54 cartucce calibro 7.65 complessivamente, un caricatore per arma lunga con 37 colpi apparentemente a salve e altra droga.

A casa di un secondo giovane è stata invece individuata la postazione con computer, stampante 3D, frammenti plastici e bobine di filamento compatibili con la pistola rinvenuta nella vettura. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti.

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