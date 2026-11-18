Doppio intervento per la sicurezza stradale lungo la via Braccianese grazie a due milioni di euro di fondi giubilari affidati ad Anas.

È stata infatti completata la prima rotatoria all’altezza dello svincolo con via Anguillarese, mentre proseguono i lavori per la seconda rotonda all’incrocio con via della Stazione di Cesano, al confine tra i Municipi XV e XIV, che sarà ultimata per l’inizio del 2027.

A tracciare il bilancio in occasione del sopralluogo odierno sul cantiere del sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante è Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma.

Il ringraziamento di Regimenti al sottosegretario Ferrante e ai consiglieri municipali

«La sicurezza stradale e il miglioramento della viabilità sono fondamentali per la qualità della vita dei cittadini della Capitale — afferma Regimenti —. Desidero ringraziare il Governo e, in particolare, il Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, oggi presente al sopralluogo sul cantiere, per l’impegno e l’attenzione dimostrati nel garantire tempi rapidi per un’opera attesa da vent’anni».

L’esponente azzurra evidenzia come l’opera consentirà di «prevenire incidenti, salvaguardare vite umane, rendere più scorrevole il traffico e migliorare la mobilità del territorio», ringraziando anche i consiglieri di Forza Italia del Municipio XV Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci e confermando l’impegno del partito a portare risorse e investimenti infrastrutturali nella Capitale.

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