Roma, interventi Anas sulla via Braccianese: pronta la rotatoria con via Anguillarese, la seconda a Cesano per inizio 2027
Sopralluogo del sottosegretario alle Infrastrutture Ferrante sui lavori finanziati con 2 milioni di fondi giubilari
Doppio intervento per la sicurezza stradale lungo la via Braccianese grazie a due milioni di euro di fondi giubilari affidati ad Anas.
È stata infatti completata la prima rotatoria all’altezza dello svincolo con via Anguillarese, mentre proseguono i lavori per la seconda rotonda all’incrocio con via della Stazione di Cesano, al confine tra i Municipi XV e XIV, che sarà ultimata per l’inizio del 2027.
A tracciare il bilancio in occasione del sopralluogo odierno sul cantiere del sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante è Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma.
Il ringraziamento di Regimenti al sottosegretario Ferrante e ai consiglieri municipali
«La sicurezza stradale e il miglioramento della viabilità sono fondamentali per la qualità della vita dei cittadini della Capitale — afferma Regimenti —. Desidero ringraziare il Governo e, in particolare, il Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, oggi presente al sopralluogo sul cantiere, per l’impegno e l’attenzione dimostrati nel garantire tempi rapidi per un’opera attesa da vent’anni».
L’esponente azzurra evidenzia come l’opera consentirà di «prevenire incidenti, salvaguardare vite umane, rendere più scorrevole il traffico e migliorare la mobilità del territorio», ringraziando anche i consiglieri di Forza Italia del Municipio XV Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci e confermando l’impegno del partito a portare risorse e investimenti infrastrutturali nella Capitale.
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