Roma investe 3 milioni per la sicurezza: nuovi impianti di ventilazione nei tunnel

A Roma gli impianti di ventilazione di diverse gallerie cittadine sono così obsoleti da non poter più essere riparati. I componenti originali, ormai fuori produzione, non si trovano più sul mercato.

Per questo il Campidoglio ha avviato una procedura da tre milioni di euro finalizzata alla sostituzione completa dei sistemi di aerazione, fondamentali per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

La relazione tecnica che accompagna il bando parla chiaro: diversi impianti risultano “vetusti e/o non funzionanti” e molti sono “non riparabili” proprio perché privi di componentistica compatibile.

Si tratta di apparecchiature installate decenni fa, la cui vita utile — indicata tra i 10 e i 20 anni a seconda dell’intensità d’uso — è stata ampiamente superata.

Le operazioni di smontaggio e rimontaggio dei dispositivi esistenti risulterebbero inoltre antieconomiche e non garantirebbero la stessa affidabilità di un sistema nuovo, anche perché gli impianti sono collocati in posizioni difficili da raggiungere sulla parte alta dei tunnel.

La conclusione, quindi, è una sola: sostituirli completamente. Gli apparati installati all’epoca della costruzione delle gallerie non sono più recuperabili attraverso la manutenzione ordinaria.

Il progetto prevede un accordo quadro con un solo operatore economico, che dovrà essere in grado di lavorare con turni continuativi per accelerare i tempi ed evitare ripercussioni pesanti sulla viabilità. Nonostante ciò, i lavori comporteranno inevitabilmente disagi.

Le gallerie interessate dall’intervento sono tra le arterie più battute della Capitale: la P.A.S.A. (Principe Amedeo Savoia Aosta), la Giovanni XXIII, la Farnesina, la Fleming, la Ignazio Guidi, la Colombo e la N.C.I. (Nuova Circonvallazione Interna). Per ciascuna verrà predisposto un contratto specifico legato all’accordo quadro.

