Roma, Ispettore eroe anche fuori servizio: sventa un borseggio e filma tutto col cellulare

Ha lo sguardo allenato di chi ogni giorno fronteggia il crimine. Ma quello che ha fatto l’altro pomeriggio Salvatore, ispettore della Polizia di Stato in forza al Distretto Tor Carbone, va oltre la divisa e i doveri del servizio. Perché quando si è poliziotti, lo si è sempre. Anche da turisti.

Era il suo giorno libero, e come tanti romani aveva deciso di godersi un giro nel centro storico. Camminava lungo via in Arcione, a due passi da via del Tritone, tra il vociare dei visitatori e il profumo dei ristoranti. Ma a distogliere la sua attenzione dagli scorci della città eterna è stato un volto. O meglio, un atteggiamento.

Un uomo che si muoveva con passo guardingo, lo sguardo nervoso che scivolava da una tasca all’altra, da una borsa a uno zaino. Un radar umano, Salvatore, lo ha subito individuato. Ha rallentato il passo, lo ha seguito.

E poi ha visto tutto: il borseggiatore si è affiancato a un gruppo di turisti francesi, ha puntato il marsupio dell’uomo più anziano e, con un gesto fulmineo, ha aperto la cerniera e fatto sparire il portafogli nella propria borsa.

Ma stavolta, il ladro non aveva fatto i conti con l’uomo giusto nel posto giusto.

Salvatore ha tirato fuori il cellulare, ha ripreso tutta la scena e, appena consumato il furto, è intervenuto. Ha bloccato il borseggiatore, allertato la Sala Operativa e in pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia del Commissariato Castro Pretorio.

A rendere tutto ancora più sorprendente, la reazione del turista: non si era nemmeno accorto del furto, fino a quando il portafogli non gli è stato restituito, ancora intatto, proprio dal poliziotto e dai colleghi intervenuti.

Il borseggiatore, un cittadino rumeno di 39 anni, era già noto alle forze dell’ordine ed era sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla “zona rossa” della Stazione Termini. È stato arrestato per furto aggravato. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

