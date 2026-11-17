Il prossimo 8 dicembre il parco archeologico di Centocelle, a Roma, ospiterà la Penta Run e il Penta Village, iniziativa finanziata dal Municipio Roma V e realizzata da Acsi con il patrocinio del Coni Lazio.

L’evento propone una gara non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata dedicata allo sport, al benessere e alla socialità all’interno di uno dei principali polmoni verdi del quadrante est della Capitale.

Le dichiarazioni del Municipio Roma V e come iscriversi

«Con la Penta Run continuiamo il lavoro di valorizzazione del parco archeologico di Centocelle — affermano il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci —. Un luogo che è tornato a vivere grazie all’impegno dell’Amministrazione Gualtieri, con interventi di riqualificazione, cura del verde e un calendario di iniziative che lo rendono sempre più vissuto. Lo sport diventa così strumento per stare insieme, prendersi cura del territorio e rafforzare il senso di comunità. Centocelle dimostra che un parco, se vissuto, può diventare il cuore pulsante di una intera zona». Le iscrizioni alla manifestazione sono disponibili sul sito pentarun.it.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza