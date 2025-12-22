Roma, la maggioranza si allarga: Italia Viva entra e rafforza il campo politico del sindaco

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato con entusiasmo l’ingresso del gruppo consiliare di Italia Viva nella maggioranza capitolina: «La maggioranza che guida questa città nasce con l’obiettivo di accogliere diverse sensibilità al proprio interno. L’arrivo di Italia Viva rappresenta un arricchimento importante, una scelta capace di sostenere l’impegno dell’Amministrazione nel percorso di profonda trasformazione della città, a partire dal voto favorevole di oggi in Aula sul bilancio».

Secondo Gualtieri, l’adesione del nuovo gruppo rafforza «un campo di forze politico e sociale sempre più rappresentativo». Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai consiglieri Francesca Leoncini e Valerio Casini, «per la qualità del contributo che hanno saputo dare finora e che, senza dubbio, continueranno a offrire in futuro».

Con queste parole, il primo cittadino sottolinea non solo la strategicità del nuovo ingresso, ma anche la volontà di costruire una maggioranza ampia e coesa, pronta a guidare la Capitale attraverso sfide e riforme nei prossimi anni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.