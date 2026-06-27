Roma: la strage con una mannaia, tre persone sgozzate in casa. Caccia a un amico di famiglia

Un eccidio spietato, consumato tra le mura domestiche all’ora di cena, nella serata di ieri venerdì 26 giugno, che ha gettato nello sconcerto l’intero quartiere di Casalotti.

Tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, di origine bangladese ma da anni radicate a Roma, sono state trovate prive di vita all’interno del loro appartamento in via Montiglio.

Le vittime sono Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Hosnejahan Momotaj, 38 anni, e la loro bambina, Arowa, di appena 8 anni.

L’unico sopravvissuto alla mattanza è il figlio diciottenne della coppia, scampato miracolosamente alla furia del killer dopo una violenta colluttazione.

Il giovane, ferito ma non in pericolo di vita, si trova ora ricoverato in stato di shock al Policlinico Gemelli, piantonato dagli agenti della Squadra Mobile a cui ha già fornito i primi elementi decisivi per identificare l’assassino.

Il dramma e la mappa dei soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 20:30 di venerdì sera, quando le urla strazianti provenienti dall’interno dell’appartamento hanno spinto i condòmini a tempestare di telefonate il 112.

La ricostruzione del massacro: il faccia a faccia sul pianerottolo

Gli uomini della Squadra Mobile di Roma e della Polizia Scientifica hanno lavorato tutta la notte per repertare le tracce ematiche e ricostruire la sequenza temporale del triplice omicidio.

L’irruzione del killer

L’assassino, verosimilmente un connazionale della famiglia e persona conosciuta dalle vittime, entra nell’appartamento di via Montiglio senza segni di scasso, forse fatto accomodare dagli stessi proprietari.

La mattanza con la mannaia

Per motivi ancora al vaglio, scatta l’aggressione violenta. L’uomo si avventa prima sulla coppia e poi non risparmia la bambina di 8 anni. In quel momento rientra in casa il figlio diciottenne.

La lotta e la fuga disperata

Il ragazzo si trova faccia a faccia con l’omicida. Ne nasce una colluttazione corpo a corpo: il giovane viene ferito ma riesce a divincolarsi, fuggendo in strada coperto di sangue per chiedere aiuto mentre il killer scappa dal retro.

Trovata l’arma del delitto

Nel corso dei rastrellamenti nelle aree adiacenti alla palazzina e nei cassonetti, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto e sequestrato una mannaia.

L’attrezzo da macelleria, compatibile con le profonde ferite riscontrate sui cadaveri, è stato inviato ai laboratori di genetica per verificare la presenza di profili biologici sovrapponibili a quelli del sospettato.

Le indagini della Squadra Mobile: si stringe il cerchio

Gli inquirenti stanno scavando nel passato e nella rete di relazioni della famiglia Uddin, descritta da tutto il vicinato come perfettamente integrata, laboriosa e solare.

I telefoni cellulari delle vittime e del sopravvissuto sono stati sequestrati per analizzare gli ultimi contatti, mentre si passano al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza di via Montiglio per tracciare la via di fuga dell’uomo visto scappare da alcuni testimoni.

Le salme sono state trasferite all’Istituto di Medicina Legale dell’Università Cattolica, dove la prossima settimana verranno eseguite le autopsie disposte dalla Procura della Repubblica.

Saranno i medici legali a stabilire il numero esatto di fendenti e l’esatta cronologia di uno dei più feroci fatti di sangue che la Capitale ricordi negli ultimi anni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza