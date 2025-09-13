Roma, la stretta sui borseggiatori: 11 arresti in poche ore

La lotta ai borseggiatori non conosce tregua nella Capitale. Nelle ultime ore i Carabinieri hanno messo a segno un nuovo maxi-blitz che ha portato all’arresto di 11 persone, tutte accusate di aver derubato, con tecniche collaudate e rapidissime, soprattutto turisti stranieri.

Un fenomeno che continua a colpire nelle aree più frequentate dai visitatori, ma che stavolta ha trovato la risposta immediata delle pattuglie dell’Arma, pronte a intervenire e a restituire refurtive dal valore di migliaia di euro.

Sulla metro A, tra Manzoni e Vittorio Emanuele, tre uomini – due peruviani e un cubano, tutti senza fissa dimora e con precedenti – hanno tentato di portarsi via lo smartphone di un turista danese.

Ma la manovra, rapida e silenziosa, è stata notata dai militari della stazione di Vittorio Veneto, che sono intervenuti all’istante bloccando i tre e riconsegnando il cellulare al legittimo proprietario.

In via Arenula, invece, l’occhio attento dei Carabinieri della compagnia di piazza Dante ha sorpreso una 30enne di origini rom mentre infilava le mani nella borsa di una turista canadese a bordo di un autobus Atac della linea H.

Nel portafoglio, oltre ai documenti, c’erano 450 euro in contanti: denaro subito restituito alla vittima.

Scenario analogo nel cuore di Prati, dove due sudamericani hanno puntato lo zaino di una turista olandese in via Ottaviano. Dentro, non solo soldi e documenti, ma anche una macchina fotografica dal valore di oltre 1.000 euro. Stavolta, l’intervento dei Carabinieri della compagnia San Pietro ha impedito che il bottino sparisse, recuperando tutto in tempo.

Nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II, un 33enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato subito dopo aver sottratto il cellulare a un turista italiano. Con lui c’erano due complici, riusciti a fuggire, ma la prontezza dei militari ha consentito di fermare almeno uno degli autori.

In via Tiburtina, quartiere San Lorenzo, un 29enne cubano ha tentato il colpo in un ristorante, rubando la borsa a una cliente che l’aveva appoggiata sulla sedia. Anche in questo caso l’intervento in flagranza ha interrotto il furto.

E ancora: in via Baldelli, un cittadino albanese ha notato un 41enne romeno allungare le mani nello zaino di una donna. Nel tentativo di fermarlo, l’uomo è stato aggredito con calci e pugni, ma la refurtiva è stata recuperata. Per il ladro è scattata l’accusa di rapina impropria.

Il blitz si è concluso vicino a piazza Barberini, tra via delle Quattro Fontane e via Rasella, dove due donne romene di 24 e 28 anni hanno alleggerito un turista del Kuwait del portafoglio che teneva nella tasca posteriore dei pantaloni. Ancora una volta, i Carabinieri hanno colto le due in flagranza.

Alla fine, in tutti i casi, le vittime hanno sporto denuncia e – tranne in un singolo episodio – hanno riottenuto i propri beni. Tutti gli arresti sono stati già convalidati dal Tribunale di Roma.

