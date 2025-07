Roma, ladri d’auto colti in flagrante: tre arresti in poche ore

Un pomeriggio movimentato quello di ieri sulle strade di Roma, dove i Carabinieri sono intervenuti in due distinti episodi per fermare altrettanti furti su auto in sosta.

Il primo blitz è andato in scena sul Lungotevere della Farnesina, dove due uomini, armati di una punta da trapano, hanno mandato in frantumi il finestrino di una vettura parcheggiata. Avevano notato alcune valigie nascoste all’interno, intraviste dallo spiraglio tra sportello e bagagliaio. Un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Ma i loro movimenti non sono passati inosservati. Una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, in transito in zona, ha assistito alla scena ed è immediatamente intervenuta. Alla vista dei militari, i due ladri hanno tentato la fuga: prima a bordo di un’auto, poi a piedi, cercando di sfruttare il traffico per far perdere le proprie tracce. Ma il tentativo è stato vano. I Carabinieri li hanno bloccati e arrestati in flagranza. Si tratta di due cittadini romani di 20 e 37 anni, ora in attesa dell’udienza di convalida.

Poche ore dopo, nuovo intervento lampo, questa volta in via Antonina, nei pressi delle Terme di Caracalla. Un Carabiniere libero dal servizio ha notato un uomo rompere il vetro di un’auto e impossessarsi di una borsa con attrezzature mediche. L’autore del furto, un cittadino tunisino di 20 anni, ha provato a darsi alla fuga, ma è stato inseguito e fermato pochi metri più in là, ancora con la refurtiva tra le mani.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche un coltello con lama a seghetto, che l’uomo portava illegalmente con sé. Arrestato in flagranza, è stato condotto nelle aule di Piazzale Clodio, dove risponderà dell’accusa di furto aggravato e porto abusivo d’arma.

