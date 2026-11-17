Non lascia sempre segni visibili sul corpo, ma colpisce soprattutto dentro casa. Secondo i dati diffusi dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in vista della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 18 novembre, oltre l’80% dei casi di violenza intercettati dai medici riguarda l’ambito familiare.

Negli ultimi cinque anni il Pronto Soccorso dell’ospedale ha inviato all’Autorità Giudiziaria una media superiore alle 100 segnalazioni annue per sospetto abuso o maltrattamento, con un trend in aumento dal 2022 ad oggi, mentre nel percorso neuropsichiatrico specialistico Child Care le richieste di valutazione sono triplicate in un solo anno, salendo dalle circa 5 alla settimana del 2025 alle 15 del 2026.

Dall’analisi delle segnalazioni emerge che nel 67% dei casi si tratta di patologia delle cure — ossia trascuratezza, incuria o inadeguatezza rispetto ai bisogni primari di alimentazione, igiene, assistenza medica e istruzione — seguita dai maltrattamenti fisici e psicologici (19%) e dai sospetti abusi sessuali (14%), che tra i 7 e i 18 anni colpiscono le ragazze tre volte più dei coetanei maschi, senza dimenticare la violenza assistita.

La rete multidisciplinare del Child Care e il numero gratuito per le emergenze

Dal 2009 l’ospedale applica in tutti i contesti assistenziali una procedura basata su indicatori clinici che attiva pediatri, neuropsichiatri, psicologi, medici legali e assistenti sociali in coordinamento con i servizi territoriali e il Comitato per la Tutela dell’Infanzia; oltre la metà dei pazienti seguiti nel Day Hospital Child Care arriva proprio dopo un passaggio in Pronto Soccorso.

«L’aumento delle richieste di valutazione non significa necessariamente che siano cresciuti gli episodi di abuso o maltrattamento, ma può riflettere una maggiore attenzione e capacità di riconoscere situazioni di rischio che in passato potevano passare inosservate», sottolinea la neuropsichiatra Paola De Rose, evidenziando l’importanza di leggere anche i segnali di disagio psicologico e comportamentale.

Sul fronte della prevenzione e della ricerca, il Bambino Gesù mette a disposizione guide online per ragazzi e genitori, sta sviluppando un programma per adolescenti che combina terapia Dbt e stimolazione cerebrale non invasiva e garantisce supporto immediato tramite Helpline Lucy (06 6859 2265), il servizio telefonico gratuito attivo h24 con gli psicologi dell’ospedale.

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