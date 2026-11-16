Strade sempre più spente, piazze svuotate dei presidi storici e quartieri che perdono pezzi fondamentali della propria quotidianità. È una vera e propria emorragia quella che colpisce il commercio di vicinato nella Capitale: in tredici anni hanno chiuso definitivamente oltre 4.800 attività al dettaglio, facendo scivolare il totale cittadino da 25.764 a 20.928 esercizi.

A scattare la fotografia dell’emergenza è Confcommercio in occasione della “Giornata delle chiavi”, la mobilitazione nazionale promossa per riportare al centro dell’agenda urbana il contrasto alla desertificazione commerciale e la difesa dei negozi sotto casa.

I settori più colpiti e le proposte al Campidoglio per invertire la rotta

A pagare il prezzo più alto della crisi sono soprattutto i negozi specializzati che da sempre animano la socialità dei rioni: edicole e cartolerie segnano infatti un crollo del 36,2%, seguite dal comparto delle calzature e degli articoli in pelle che perde il 26%.

Per arginare lo spegnimento delle vetrine e tutelare la vivibilità dei quartieri, Confcommercio mette sul tavolo un Piano d’Azione Territoriale articolato su più fronti: dalla mappatura puntuale dei locali sfitti agli incentivi economici per nuove aperture e riaperture, passando per agevolazioni sugli affitti per alleggerire i costi fissi, la riqualificazione degli spazi pubblici per rendere più attrattive le vie dello shopping rionale e misure mirate a salvaguardare botteghe storiche e attività indipendenti.

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