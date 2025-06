Roma lancia il suo sito per il clima: dati, mappe e consigli per ogni cittadino

Sotto il cielo infuocato dell’estate romana, mentre il Tevere scorre lento tra i muraglioni e i sampietrini arroventati, la Capitale accende una nuova luce sul suo futuro climatico.

È online RomaPerIlClima.it, il sito voluto dal Campidoglio per raccontare – con dati, mappe e proposte concrete – come sta cambiando il clima della città eterna e cosa può fare ogni cittadino per affrontare la sfida ambientale più urgente del nostro tempo.

Presentato in pompa magna in Campidoglio, il nuovo portale diventa la bussola digitale per orientarsi tra emergenze ambientali e soluzioni sostenibili, offrendo non solo informazioni aggiornate ma anche strumenti pratici per abbattere emissioni e bollette.

La piattaforma è divisa in due grandi sezioni: Clima ed Energia. La prima è un viaggio attraverso le ferite invisibili della città: l’aumento delle temperature, le isole di calore, le emissioni di CO₂, i progetti in corso per il verde urbano e la mobilità sostenibile.

L’altra, invece, è una guida operativa per chi vuole agire: consigli per leggere la bolletta, accedere ai bonus energetici, installare pannelli solari o unirsi a una comunità energetica.

Ma non solo: il sito ospita anche un vero e proprio “Sportello Energia”, uno spazio virtuale dove ogni cittadino può inviare domande e ricevere risposte da esperti su come migliorare l’efficienza della propria casa, ridurre i consumi, o sostituire impianti inquinanti.

«Con RomaPerIlClima.it la nostra città si dota di uno strumento utile per informare e coinvolgere i cittadini nella lotta ai cambiamenti climatici», ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando come la transizione ecologica non possa essere solo un affare da uffici e delibere: «Serve la partecipazione attiva di tutti».

L’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha rilanciato: «Cambiare mentalità e abitudini è il primo passo. E questo sito può diventare un ponte tra istituzioni e cittadini, un luogo di dialogo e azione».

E non è tutto: il 25 giugno sarà presentato il primo Rapporto di Monitoraggio Climatico della città, frutto di un lavoro con il Centro Euro-mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC). A settembre, invece, arriverà anche la prima piattaforma open data sull’ambiente della Capitale.

In italiano e in inglese, il sito si inserisce nel quadro europeo della missione “100 città climaticamente neutrali entro il 2030”, di cui Roma è parte attiva.

Per una volta, insomma, non si parla solo di emergenza ma di soluzioni, consapevolezza e strumenti reali. E mentre i termometri segnano record e i condizionatori faticano, Roma prova a cambiare rotta. A partire da un clic.

