Roma, l’artiglio dei “Falchi” sullo spaccio: 5 arresti tra bracieri-nascondiglio e pusher itineranti

La Squadra Mobile di Roma non molla la presa sulle piazze di spaccio della Capitale. Nelle ultime ore, gli agenti della VI Sezione (i “Falchi”) hanno condotto un’offensiva fulminea che ha portato all’arresto di cinque persone e al sequestro di decine di dosi di cocaina e migliaia di euro in contanti.

L’operazione ha messo in luce la capacità degli investigatori su due ruote di infiltrarsi e scardinare sistemi criminali sempre più fluidi e strutturati, capaci di muoversi tra i quartieri Ponte di Nona, Esposizione e Salario.

Ponte di Nona: lo spaccio dietro lo “scudo” del braciere

Nel cuore di Ponte di Nona, i Falchi hanno dovuto affrontare un sistema di sorveglianza sofisticato, basato su una rete di “vedette” posizionate in punti ciechi per intercettare l’arrivo delle divise.

Tuttavia, gli agenti sono riusciti a mimetizzarsi e a osservare il modus operandi di tre pusher. I tre avevano ideato un nascondiglio insolito: utilizzavano un braciere metallico come base d’appoggio e scudo visivo, occultando al suo interno la droga pronta per la consegna.

Il bilancio: 3 arresti, 33 dosi di cocaina sequestrate e 500 euro in banconote di piccolo taglio.

“Drug delivery” tra l’Esposizione e il Salario

Diversa, ma altrettanto organizzata, la tattica utilizzata in altri due quadranti della città. Qui lo spaccio si è fatto itinerante, seguendo una logica da “consegna a domicilio” per ridurre i tempi di esposizione in strada.

Due pusher italiani si muovevano rapidamente a bordo di auto, effettuando soste di pochissimi secondi nei luoghi concordati con i clienti: uno scambio rapido mano-tasca e la ripartenza immediata verso l’appuntamento successivo.

L’intuizione dei Falchi, capaci di muoversi agilmente nel traffico romano, ha permesso di bloccare entrambi i corrieri in flagranza di reato. Addosso avevano:

23 involucri di stupefacente;

Oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti il frutto delle precedenti tappe del loro “tour” illegale.

Il verdetto

Complessivamente, l’operazione ha sottratto al mercato del narcotraffico locale circa 50 dosi di cocaina e 1.500 euro.

Tutti gli arresti eseguiti dagli uomini della Squadra Mobile sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, confermando la solidità del quadro probatorio raccolto dagli investigatori.

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