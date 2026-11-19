Migliaia di uccelli che oscurano i viali alberati al tramonto, trasformando i marciapiedi in superfici scivolose e maleodoranti. È lo scenario quotidiano tra viale Jonio, piazzale Jonio, viale Pantelleria e Prati Fiscali, dove l’arrivo pomeridiano degli storni — puntuale intorno alle 16 — sta provocando forti proteste tra abitanti e attività commerciali.

C’è chi esce di casa con l’ombrello aperto anche senza pioggia, chi rinuncia a parcheggiare sotto casa e chi, dietro il bancone di un negozio, prova a trattenere la clientela con sconti mirati nonostante gli ingressi sporchi di guano.

Sul fronte politico interviene la consigliera capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini, che giudica insufficienti gli interventi occasionali e chiede all’amministrazione di programmare subito una potatura straordinaria dei platani tra gennaio e marzo 2027.

La replica di Marchionne e Zocchi: «Alberi già potati un anno fa, avanti con dissuasori e pulizie»

La proposta dell’opposizione si scontra con l’impostazione del Municipio III, reduce anche dall’assemblea pubblica con i cittadini di domenica 15 novembre. Il presidente Paolo Emilio Marchionne ammette che l’ondata migratoria di quest’anno ha assunto proporzioni fuori dall’ordinario, motivando così il coinvolgimento diretto dei residenti nella sperimentazione del distress call — trasmesso dai balconi dal 17 al 19 novembre, con una riduzione degli stormi soltanto nelle vie più esposte ai suoni — accanto ai lavaggi straordinari di Ama.

Dal canto suo, l’assessore municipale all’Ambiente Matteo Zocchi sottolinea che la normativa impone sistemi non invasivi e ricorda che gli alberi interessati erano già stati potati dodici mesi fa.

Falconieri, tutela della fauna e scienza urbana: le ricette sul tavolo

All’interno del dibattito cittadino si inseriscono le richieste dei comitati e le valutazioni degli esperti. Il comitato Valmelaina-2026 sollecita l’impiego di rapaci addestrati per disperdere gli stormi, mentre la Lipu richiama al pieno rispetto dei calendari di nidificazione per scongiurare danni alla fauna selvatica.

A tracciare la rotta tecnica è lo zoologo Bruno Cignini dell’Università di Roma Tor Vergata: petardi e dissuasori estemporanei provocano al massimo un allontanamento temporaneo, mentre per governare i dormitori più problematici servono azioni mirate condotte da specialisti e un controllo continuo degli spostamenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza