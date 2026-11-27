Un messaggio intimidatorio realizzato con ritagli di giornale e segnato da una bruciatura sul foglio, lasciato direttamente sul parabrezza dell’auto parcheggiata in centro.

È l’episodio denunciato alle forze dell’ordine da Massimo Arlechino, presidente del Movimento Indipendenza oggi confluito in Futuro Nazionale, che ieri mattina ha ritrovato una lettera anonima contenente minacce di morte rivolte a lui e all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.

La scoperta è avvenuta in via Palermo, a Roma, dove la vettura era rimasta in sosta durante la notte: all’interno della busta c’era la scritta «Tu e Alemanno che nobilitate Vannacci morirete così», accompagnata sotto la frase da un’evidente bruciatura interpretata come l’allusione alla volontà di dar loro fuoco, e siglata da un sedicente «Gse Gruppo Sociale Esquilino».

Le indagini dopo la denuncia a Trastevere e l’attenzione sugli spostamenti

L’episodio segue una precedente aggressione ai danni dei due esponenti politici ed è stato immediatamente denunciato da Arlechino al Commissariato di pubblica sicurezza Sezionale Trastevere.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per verificare l’attendibilità della sigla e individuare i responsabili: tra gli elementi al vaglio c’è soprattutto il fatto che gli autori della lettera abbiano individuato con precisione la vettura di Arlechino, dettaglio che fa ipotizzare che l’uomo possa essere stato seguito e spinge a valutare l’introduzione di misure di sorveglianza rafforzata.

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