La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera, uno stanziamento aggiuntivo di 1,5 milioni di euro destinato al completamento della nuova stazione Giardino di Roma lungo la linea ferroviaria Roma-Lido.

Il cofinanziamento, assegnato ad Astral S.p.A. in qualità di ente attuatore, serve a coprire i maggiori oneri maturati in corso d’opera a causa di circostanze impreviste rispetto alla progettazione originaria.

In particolare, l’avanzamento dei lavori ha imposto sia lo spostamento dei pali della trazione elettrica sia interventi legati ai ritrovamenti archeologici affiorati nel sottosuolo, rendendo necessaria una traslazione della fermata rispetto all’assetto previsto inizialmente.

L’integrazione su ferro del quadrante sud-ovest tra Malafede e Mezzocammino

La nuova fermata risponde alla domanda di trasporto pubblico su rotaia degli insediamenti residenziali dell’area di via di Malafede, migliorandone il collegamento con il centro urbano, la costa e i nodi di interscambio.

Nel commentare il provvedimento, Ghera ha inserito l’intervento nella strategia triennale di ammodernamento della Roma-Lido — richiamando l’apertura di Acilia Sud, la riqualificazione di quasi tutte le fermate, la sostituzione dei binari e i lavori sulla linea aerea — e ha accostato Giardino di Roma allo scalo di Mezzocammino come tasselli essenziali per garantire stabilità infrastrutturale e accessibilità ferroviaria ai quartieri sorti lungo la direttrice.

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