Roma, limite a 30 km/h: arrivano i display dissuasori nel centro storico

Nel cuore di Roma, dove il traffico convive ogni giorno con pedoni e turisti, la velocità torna al centro del dibattito. Nel cosiddetto “salotto buono” della Capitale, il limite dei 30 chilometri orari è in vigore da due mesi, ma non basta.

I dati raccolti su sicurezza e velocità media hanno spinto il Campidoglio a rivedere le strategie di controllo, aprendo un confronto serrato tra il Dipartimento Mobilità e la Polizia Locale.

I nuovi “semafori” della velocità

La novità più visibile arriverà a breve: nei punti più sensibili del Centro Storico verranno installati pannelli luminosi capaci di indicare in tempo reale la velocità dei veicoli.

Non si tratta di strumenti sanzionatori, ma di dispositivi pensati per “dialogare” con gli automobilisti. Quando il limite viene superato, il display lo segnala immediatamente, trasformandosi in una sorta di richiamo visivo.

L’obiettivo è chiaro: non tanto punire, quanto educare. Spingere chi guida a rallentare attraverso una presa di coscienza immediata, facendo leva su un effetto psicologico più che su una multa.

Il nodo autovelox

Più complessa, invece, la questione legata agli autovelox. Le recenti normative nazionali hanno ristretto fortemente i margini di utilizzo di questi strumenti in ambito urbano.

Le postazioni, fisse o mobili, possono essere installate solo in presenza di condizioni ben precise, come un’elevata incidentalità certificata o particolari caratteristiche della strada. Paletti che, di fatto, rendono difficile un uso diffuso nel tessuto del centro cittadino.

Una stretta che ha costretto l’amministrazione a cambiare approccio.

Più controlli su strada

Impossibilitato a contare esclusivamente sulla tecnologia, il Campidoglio punta ora sul rafforzamento della presenza umana. La Polizia Locale intensificherà i controlli, con pattuglie dislocate nei punti più critici.

L’obiettivo è duplice: da un lato sanzionare i comportamenti più pericolosi, dall’altro monitorare il rispetto dei nuovi limiti, soprattutto nelle aree più frequentate da pedoni e ciclisti.

Verso un cambio di abitudini

La sfida, però, va oltre i controlli. Ridurre la velocità nel centro di Roma significa cambiare abitudini radicate, ridefinire il rapporto tra auto e spazio urbano.

I nuovi strumenti, tra tecnologia “soft” e maggiore presenza sul territorio, puntano proprio a questo: trasformare il rispetto dei limiti da obbligo imposto a comportamento consapevole.

Una partita che si giocherà nei prossimi mesi, tra deterrenza, controlli e — soprattutto — cultura della sicurezza.

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