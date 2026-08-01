Roma, l’impero dei narcos perde pezzi: sequestro da 700mila euro alla banda legata ai Senese
Dalle violenze per il controllo della droga al sicario cileno importato dalla Spagna, fino alle direttive dalle celle
Prima la forza militare con le manette ai polsi, poi l’affondo più doloroso per chi fa affari nell’ombra: l’aggressione ai patrimoni accumulati con la droga, il terrore e i sequestri di persona.
A distanza di quasi tre mesi dall’operazione che a maggio 2026 aveva smantellato una pericolosa rete criminale portando in carcere 17 persone, legata a doppio filo al clan Senese, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno fatto scattare i sigilli a case, auto e conti correnti per un valore stimato di 700mila euro.
Il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca allargata, è stato eseguito all’alba con il supporto dei militari delle Compagnie di Roma Casilina, Eur e Frascati. Nel mirino sono finiti sette indagati ritenuti appartenenti al gruppo criminale gravitante nell’orbita del clan Senese.
I vertici della gang e le alleanze nella Capitale
Tra i destinatari del blocco dei beni figurano personaggi di primo piano della mala capitolina: Giuliano Cappoli, conosciuto negli ambienti di strada come “Maverick”, e Manuel Grillà, soprannominato “Neymar”.
Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i due ricoprivano un ruolo di primissimo piano nella gestione del narcotraffico e delle attività illecite, muovendosi in stretto contatto con figure storiche del crimine romano come Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, oltre ad avere legami con l’albanese Elvis Demce, braccio destro dell’ex leader della Nord Fabrizio Piscitelli, “Diabolik”.
L’inchiesta contesta reati gravissimi: associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, riciclaggio, porto abusivo d’armi, sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato omicidio, con l’accusa mossa dall’aggravante del metodo mafioso.
Il pentito e il piano del killer tra Morena e Ciampino
La svolta nelle indagini è arrivata anche grazie ai verbali del collaboratore di giustizia Fabrizio Capogna, ex narcos che ha deciso di parlare con i magistrati nel 2023 dopo essere sopravvissuto a un agguato armato imputato dagli inquirenti a Grillà.
Le sue rivelazioni hanno permesso di ricostruire la faida per l’egemonia sulle piazze di spaccio romane, contrassegnata da spedizioni punitive e sequestri balordi per punire i debitori morosi.
Tra gli episodi più inquietanti documentati dai Carabinieri c’è il reclutamento di un killer professionista di nazionalità cilena: l’uomo, fatto giungere appositamente dalla Spagna, veniva nascosto e addestrato all’interno di una villetta situata nell’area tra Morena e Ciampino, pronto a entrare in azione contro la fazione avversaria.
L’attività investigativa ha inoltre fatto luce sui contatti che l’organizzazione manteneva con alcuni detenuti dentro il carcere di Rebibbia, dai quali partivano ordini e pressioni sulla gestione degli affari.
Un clima di impunità ben riassunto nella frase intercettata agli atti: “Rebibbia è un grand hotel”. Sotto la lente della Procura è finita anche un’estorsione commessa con la complicità di due appartenenti alle forze dell’ordine, accusati di aver sfruttato la divisa per intimorire la vittima.
La sproporzione patrimoniale
A fare crollare il castello di carte della banda sono state le successive verifiche economico-finanziarie. I Carabinieri hanno rilevato una macroscopica sproporzione tra i redditi dichiarati al fisco dagli indagati (molti dei quali risultati ufficialmente nullatenenti) e il reale patrimonio a loro disposizione.
Accogliendo le risultanze investigative, il Tribunale di Roma ha ordinato il sequestro di tre immobili dislocati nella Capitale, quattro autovetture, una cassetta di sicurezza e diversi depositi bancari, togliendo così ossigeno alle casse della criminalità organizzata.
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