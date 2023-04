‘Roma Live’, il portale degli eventi in città

Oggi, 27 aprile 2023 è stato presentato in Campidoglio Roma Live, il nuovo portale degli eventi in città. Raggiungibile dal sito turismoroma.it, presenta già un calendario di 800 appuntamenti culturali e sportivi in programma fino a dicembre prossimo e verrà costantemente aggiornato. Uno strumento di uso immediato, con calendari e mappe interattive, per orientarsi nella vasta offerta culturale della città.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gli assessori allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato e alla Cultura, Miguel Gotor insieme al presidente di Sport & Salute Vito Cozzoli, a presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti,al l’ad di Eur spa Marco Simoni, al presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli e al dg della Ryder Cup Gian Paolo Montali.

“Abbiamo messo a sistema quello che c’era e magari girava a vuoto” – ha spiegato l’assessore Onorato. “Si tratta di un’occasione per generare una rete tra operatori – agenzie di viaggio, direttori di albergo, la Camera di commercio – che possa gestire milioni di turisti in modo sostenibile per la citta’. Il turismo – ha aggiunto – non deve più essere casuale ma scientifico. Perché a Roma si torni non possiamo più accontentarci del nostro patrimonio ma dobbiamo basarci su una comunicazione moderna“.

Un progetto, dunque, che mette insieme tutti gli stakeholder dei settori culturale, produttivo, ricettivo e sportivo. Il sindaco Gualtieri, in particolare, ha parlato di un patto nella città e della necessità “di fare sistema e realizzare un circolo virtuoso tra tutte le specificità di Roma” e, ha sottolineato, “tutti insieme possiamo fare ancora di più, fare un salto in avanti dal punto di vista della qualità, con un grande patto tra le forze amministrative, produttive e culturali“.

Una collaborazione attuata fin dall’ideazione del logo, frutto di una gara tra gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti. “Abbiamo il piu’ grande patrimonio artistico culturale e dopo il Covid c’e’ una straordinaria ripresa del turismo a Roma. Si tratta di cavalcare un’onda che è già in atto e che in prospettiva ha degli appuntamenti eccezionali, uno il Giubileo e poi la sfida Expo – ha detto l’assessore alla Cultura, Gotor. “Quando Onorato ha proposto una collaborazione tra assessorati mi è sembrato necessario rispondere per fare sinergia. Capacità di organizzazione e pianificazione le possiamo tenere insieme con un’iniziativa come questa“.