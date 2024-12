Roma: mamma con 5 figli in strada e al freddo, soccorsi dai vigili

Sono stati gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale ad andare in aiuto di una mamma con i propri figli, trovati in strada, al freddo, in prossimità di piazza della Rovere, nella serata di lunedì.

La pattuglia era in servizio di viabilità, quando ha scorto una donna, di 41 anni, con al seguito 5 figli, tutti minori, di cui 1 maschio e 4 femmine , in evidente stato di indigenza.

Giunti nella Capitale dall’Albania, per effettuare una visita presso un ospedale romano, non avevano dove alloggiare, né mezzi di sostentamento.



Coscienti della criticità della situazione, gli agenti si sono immediatamente attivati per procurare loro pasti caldi, coperte e brandine, ospitandoli per una notte, in attesa di trovare un’ adeguata sistemazione, nella sede del Gruppo di Via del Falco.

Ora la famiglia, per la quale sono state avviate, con il supporto degli organi competenti , le procedure previste per garantire la necessaria accoglienza, si trova presso un’associazione di volontariato.

Ancora una volta gli agenti della Polizia Locale, che già alcuni mesi fa erano stati protagonisti di un importante gesto di solidarietà, avviando una catena di aiuti nei confronti di un cittadino disoccupato e in grave stato di indigenza, hanno dimostrato una profonda sensibilità di fronte ad una delle situazioni di emergenza sociale con cui il personale viene quotidianamente a contatto nello svolgimento del lavoro, fornendo un supporto concreto ad una famiglia in difficoltà.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.