Roma, maxi-blitz contro il degrado e i mercati abusivi: sequestrati 20mila articoli da Ostia al Centro

Un’offensiva a largo raggio per arginare il fenomeno del commercio illegale, tutelare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei consumatori nei punti nevralgici della movida e del turismo capitolino.

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno presidiato il territorio da nord a sud durante l’intero fine settimana, mettendo a segno una serie di interventi coordinati dal Comando Generale che hanno svelato una fitta rete di vendita abusiva radicata sia nelle aree monumentali sia nelle periferie e sul litorale.

Il dispositivo straordinario ha visto l’impiego di una task force d’eccellenza, composta dalle Unità Speciali della Direzione Sicurezza Urbana, Sociale ed Emergenziale, che hanno operato in stretta sinergia con i singoli Gruppi territoriali competenti per i diversi quadranti cittadini.

Il Tridente sotto la lente e l’asse dei mercati rionali

Il nucleo storico della Capitale è stato il primo teatro delle verifiche ispettive. Nel celebre perimetro del “Tridente”, i caschi bianchi hanno riscontrato numerose irregolarità amministrative all’interno di esercizi commerciali regolari, sanzionati per aver occupato la pubblica via esponendo la merce all’esterno dei locali senza le necessarie autorizzazioni municipali.

L’azione di contrasto si è spostata poi con la medesima capillarità verso le aree di mercato e i quartieri periferici tra sabato e domenica.

I controlli più stringenti hanno interessato i quadranti di Tor Bella Monaca, via Severini e lo storico mercato di Porta Portese, per poi estendersi lungo la costa e focalizzarsi sul monitoraggio delle spiagge di Ostia, prese d’assalto dai bagnanti per i primi caldi.

Il bilancio: merce contraffatta e cibo avariato

I numeri complessivi dell’operazione tracciano il quadro di un mercato parallelo dai volumi d’affari consistenti.

Gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare superiore ai 30mila euro, procedendo al sequestro penale e amministrativo di oltre 20mila articoli di varia natura messi in vendita senza alcuna tracciabilità.

Tra i materiali sottratti ai canali illegali spicca un ingente quantitativo di prodotti contraffatti recanti i marchi delle principali griffe della moda: abiti, calzature, borse, profumi e accessori di pelletteria.

Il bilancio si aggrava con il sequestro di generi alimentari in pessimo stato di conservazione e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, oltre a bevande alcoliche, bigiotteria, souvenir per turisti, costumi da bagno e finanche abbigliamento da centurione destinato alle foto ricordo abusive nell’area del Colosseo.

A completamento delle attività, i vigili urbani hanno rimosso e sequestrato tutte le attrezzature logistiche utilizzate dai venditori abusivi per allestire i punti vendita improvvisati sul suolo pubblico, tra cui banchi metallici, carrelli della spesa modificati e grandi ombrelloni da spiaggia.

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