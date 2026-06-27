Roma, maxi-blitz dei “Baschi Verdi” da Termini a Subaugusta: arresti e denunce nel weekend della movida

Un fine settimana di controlli a tappeto e interventi ad alto impatto nelle aree più calde della Capitale.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del potenziamento del presidio economico-finanziario e di sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno setacciato le piazze del centro e i nodi di scambio delle metropolitane.

Il bilancio delle operazioni, condotte sul campo dagli uomini dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Roma, ha portato al sequestro di un’arma artigianale letale e di decine di dosi di droga pronte per il mercato del sabato sera, con la denuncia di tre persone, tra cui un minorenne.

Piazza San Bernardo: terrore tra i passanti per un uomo armato

Il primo e più delicato intervento si è consumato a due passi da via Nazionale, in Piazza San Bernardo. Una pattuglia di Baschi Verdi ha intercettato un cittadino liberiano in evidente stato di alterazione psicofisica, che si aggirava tra i turisti con fare minaccioso.

L’uomo, alla vista delle divise, ha reagito con estrema violenza fisica, ingaggiando una colluttazione con i militari prima di essere immobilizzato e ammanettato.

Il motivo di tanta furia è emerso durante la successiva perquisizione del suo borsone: all’interno nascondeva una spranga metallica acuminata lunga 54 centimetri, una vera e propria lancia artigianale capace di uccidere.

Lo straniero è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

La mappa dei tre blitz della Guardia di Finanza

I successivi interventi si sono spostati lungo le direttrici dello spaccio urbano, dai binari della stazione Termini fino ai quartieri della periferia Tuscolana.

Dalla metro di Subaugusta a via Turati: la caccia ai pusher

Le altre due operazioni confermano la capillarità del piano di controllo del territorio strutturato dalle Fiamme Gialle nei punti di passaggio dei flussi turistici e pendolari.

Il pedinamento del minorenne

I Baschi Verdi notano un ragazzo che si muove con fare guardingo vicino alle banchine della metropolitana. Alla vista dei militari il giovane tenta la fuga a piedi tra le auto in sosta, ma viene bloccato con 60 grammi di “fumo” nello zaino.

Il trucco del bicchiere a via Turati

A pochi metri dallo scalo ferroviario di Roma Termini, un cittadino gambiano mostra un forte nervosismo davanti alla pattuglia. Fermato, estrae spontaneamente dalle tasche un bicchiere di plastica da caffè all’apparenza vuoto.

La scoperta del crack in dosi

L’ispezione del bicchiere svela il trucco: all’interno erano stipate 22 dosi di crack già confezionate con il cellophane e pronte per essere vendute “al volo” ai clienti della stazione.

Tutto il materiale, compresi i bilancini e gli appunti di spaccio, è stato sigillato e posto sotto sequestro penale. Dal Comando Provinciale fanno sapere che i pattugliamenti ad alto impatto dei Baschi Verdi proseguiranno senza sosta per tutto il fine settimana, concentrandosi soprattutto nelle aree della movida e nelle stazioni ferroviarie per garantire la sicurezza e il decoro urbano.

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