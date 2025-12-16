Roma, maxi blitz delle Fiamme Gialle: sequestrati oltre 4.000 prodotti contraffatti tra abbigliamento e giocattoli

Un colpo deciso alla contraffazione nel cuore della Capitale. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato una serie di controlli mirati nei quartieri del litorale e del quadrante sud-ovest, scoprendo oltre 4.000 articoli illeciti pronti per essere venduti ai consumatori ignari.

L’operazione, condotta dal 6° Nucleo Operativo Metropolitano, ha portato al sequestro di capi di abbigliamento e accessori con marchi di note griffe, insieme a giocattoli contraffatti ispirati a personaggi famosi e prodotti di largo consumo.

Tutti articoli risultati non conformi agli standard di sicurezza europei e nazionali, quindi potenzialmente pericolosi per chi li avrebbe acquistati.

I titolari dei cinque negozi controllati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Intanto, le Fiamme Gialle stanno conducendo ulteriori accertamenti per ricostruire la catena distributiva e risalire ai canali di produzione e smistamento della merce sequestrata.

L’azione delle Fiamme Gialle non si limita a contrastare la contraffazione: punta anche a tutelare i consumatori e garantire un mercato corretto e competitivo, dove gli operatori economici che rispettano le regole non vengano penalizzati dalla concorrenza sleale.

