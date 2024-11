Roma, maxi blitz nei quartieri di Centocelle e Quarticciolo: controlli a tappeto e denunce

Ore di tensione a Roma Est: un elicottero ha volato basso, sorvegliando dall’alto le strade trafficate di Centocelle e Quarticciolo, mentre le gazzelle dei Carabinieri controllavano senza sosta negozi, vicoli e ogni angolo nascosto, fermando oltre 180 persone.

L’operazione a sorpresa ha acceso l’attenzione dei residenti, che hanno assistito a una scena da film d’azione in pieno giorno: luci lampeggianti, il rombo delle pale in cielo e decine di militari impegnati in una missione di sicurezza straordinaria.

Questo blitz su larga scala, voluto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e deciso durante l’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, segna un messaggio forte: le forze dell’ordine sono pronte a rispondere con determinazione per proteggere i cittadini.

Controlli a tappeto e denunce:

I numeri parlano chiaro: nel corso di questa operazione straordinaria, i Carabinieri hanno fermato 185 persone e ispezionato 79 veicoli, senza trascurare le verifiche in numerosi esercizi commerciali della zona.

Tra i risultati di questa ampia attività, spiccano le denunce per tre individui: un 50enne di Roma, sorpreso con 4 grammi di hashish e un coltello, e due cittadini marocchini, rispettivamente di 35 e 37 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, fermati per furto.

Inoltre, altri due giovani sono stati segnalati all’ufficio territoriale del governo di Roma dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish, confermando l’attenzione delle autorità nel contrasto alla microcriminalità.

Sanzioni nei negozi e sequestri di plastica non a norma:

L’operazione ha interessato anche numerosi negozi e minimarket della zona, con particolare attenzione alla conformità dei prodotti venduti.

Con il supporto dei Carabinieri Forestali, sono stati controllati diversi esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri, portando alla sanzione dei titolari di un minimarket e di un negozio di alimentari, entrambi di nazionalità bangladese.

La violazione riguardava il “divieto di commercializzazione di buste di plastica non a norma,” con multe complessive per 10.000 euro e il sequestro di circa 9 chilogrammi di sacchetti non conformi.

La sicurezza continua a Roma Est:

Il blitz, che ha coinvolto una vasta forza operativa e diverse unità dei Carabinieri, rappresenta una risposta concreta alle richieste dei cittadini di Roma Est, che da tempo segnalano la necessità di maggior controllo e prevenzione del crimine.

Le operazioni, proseguiranno nei prossimi giorni e interesseranno anche altre aree della Capitale, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e garantire il rispetto della legge in modo costante.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙