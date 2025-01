Roma, maxi-controlli a Corviale: fermato un uomo con targa alterata

Un’operazione a tappeto ha scosso il quartiere Corviale, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, supportati dal Nucleo Radiomobile e dalle S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, hanno effettuato una serie di controlli mirati. Il bilancio? Decine di persone identificate, veicoli ispezionati, denunce e sequestri.

La targa truccata con un pennarello

Tra i casi più eclatanti, un uomo di 45 anni, di origini filippine, è stato fermato mentre guidava un ciclomotore rubato. Nel tentativo di sfuggire ai controlli, aveva modificato i numeri della targa con un pennarello indelebile.

Un trucco ingenuo che non ha ingannato i militari, i quali hanno proceduto con la perquisizione. L’uomo è stato trovato anche in possesso di un coltello multiuso, senza una valida motivazione. Per lui è scattata una doppia denuncia e il mezzo è stato sequestrato.

Furti nei negozi e droga per uso personale

Nel corso delle verifiche, altri due uomini sono finiti nei guai. Un 48enne senegalese e un 21enne romeno sono stati sorpresi con capi di abbigliamento appena trafugati da alcuni negozi della zona. Entrambi sono stati fermati e denunciati per furto.

Ma l’operazione non si è fermata qui. Un giovane è stato segnalato al Prefetto per possesso di droga destinata all’uso personale.

Controlli serrati e multe sulle strade

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato ben 157 persone e controllato 79 veicoli, sanzionando due automobilisti per violazioni al Codice della Strada.

