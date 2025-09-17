Roma, maxi operazione antidroga: 18 arresti e quasi mezzo chilo di crack sequestrato a Centocelle

Un’ondata di arresti e sequestri ha attraversato Roma nelle ultime ore. I Carabinieri del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno stretto la morsa sullo spaccio di droga in diversi quartieri della Capitale: 18 le persone finite in manette, decine le dosi sequestrate tra crack, cocaina, hashish, marijuana e shaboo, insieme a migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il blitz a Centocelle: quasi mezzo chilo di crack in casa

Il caso più eclatante riguarda un 18enne romano, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Centocelle. I militari, recatisi a casa sua per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare, insospettiti dal suo nervosismo hanno deciso di procedere con una perquisizione.

La scoperta è stata clamorosa: 499 grammi di crack, già in parte suddivisi in 252 dosi pronte per la vendita. Una quantità enorme che, se immessa sul mercato, avrebbe alimentato lo spaccio per settimane.

Arresti in tutta la città

La rete dello spaccio non conosce confini.

A Tor Tre Teste, un cittadino eritreo è stato fermato dopo un tentativo di fuga: aveva appena nascosto in un bar 13 grammi di cocaina e 7 di crack.

In Piazza Meucci, un 39enne filippino è stato sorpreso con shaboo, soldi contanti, bilancini e agende con rendiconti di spaccio.

A Trastevere, in Piazza Trilussa, un 18enne marocchino è stato beccato con hashish, cocaina e denaro.

A Bravetta, due diversi blitz hanno portato al sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e crack.

E ancora: sequestri a San Paolo, Monteverde, Tufello, Talenti, Tor Bella Monaca ed Esquilino, dove i Carabinieri hanno fermato spacciatori colti sul fatto mentre cedevano dosi agli acquirenti.

La rete spezzata

In viale Medaglie d’Oro, i Carabinieri della Compagnia Trionfale hanno trovato 1,2 kg di marijuana e diversi grammi di hashish e wax nelle mani di un maggiorenne e di un minorenne, segno che lo spaccio coinvolge anche giovanissimi. A Tor Bella Monaca, invece, un 51enne già ai domiciliari è stato sorpreso con 266 dosi di cocaina.

I dati dell’operazione

Il bilancio è pesante: 18 arresti, sequestri per decine di chili di droga e migliaia di euro in contanti.

