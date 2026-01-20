Roma, maxi-operazione della Polizia: 10 arresti tra centro e periferia

Un monitoraggio costante, dai vicoli del centro storico fino alle direttrici del litorale romano, ha portato la Polizia di Stato a una serie di arresti contro i reati predatori che continuano a incidere sulla sicurezza dei quartieri residenziali e della movida. Interventi mirati che confermano l’attenzione alta sul fronte dei furti e delle rapine.

Due episodi hanno riguardato il settore commerciale. In piazzale Appio, una donna romana di 51 anni è stata arrestata dopo aver tentato di rubare profumi di lusso per un valore complessivo di circa 1.500 euro, nascosti all’interno di due borse. La fuga è terminata all’ingresso della stazione Metro San Giovanni, dove è stata bloccata dagli agenti.

Nel quartiere Prati, in via Candia, un cittadino georgiano di 27 anni ha tentato di forzare la cassa di un ristorante. Scoperto dal titolare, ha reagito con violenza prima di essere fermato dagli agenti del Commissariato di zona.

Resta alta anche l’attenzione sui furti in abitazione e nelle strutture ricettive. A San Paolo, un 37enne è stato sorpreso mentre rubava all’interno di un box auto, dopo aver forzato la serratura con un cacciavite.

Nel bottino bici elettriche e attrezzatura sportiva. In via Flavia, invece, un uomo di 39 anni è stato bloccato all’interno della reception di un hotel mentre tentava di accedere a un’area riservata al personale.

Non sono mancati episodi di violenza in strada. Al Quarticciolo, un 22enne tunisino armato di coltello ha rapinato due giovani dei loro effetti personali.

In zona Eur Fermi è stato arrestato un 25enne romeno dopo un tentativo di scippo ai danni di un pedone nei pressi della stazione della Metro B.

Sul litorale, infine, a Ladispoli, un inseguimento si è concluso alla stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno fermato due cittadini peruviani responsabili della rapina ai danni di un’anziana, derubata nel parcheggio di un supermercato.

