Roma, maxi-retata contro le truffe hi-tech: usavano l’IA per clonare le voci dei parenti

La telefonata arriva a metà pomeriggio. Sul display dello smartphone compare il numero esatto della tua banca o, in qualche caso, quello del centralino di una caserma dei Carabinieri.

Dall’altro capo del filo, una voce trafelata ma autorevole lancia l’allarme: “Il suo conto è sotto attacco, stanno svuotando tutto. Dobbiamo mettere al sicuro i risparmi su un conto protetto. Subito, non c’è tempo”.

In altri casi, la voce al telefono è proprio quella di un figlio o di un nipote che, piangendo, dice di aver investito un pedone e di rischiare l’arresto se non si pagherà subito una cauzione.

È la trappola perfetta del millennio digitale, un mix micidiale di manipolazione psicologica e tecnologie d’avanguardia che i Carabinieri della Compagnia Roma Centro sono riusciti a disarticolare con una maxi-operazione che ha portato alla denuncia a piede libero di ben 44 persone.

Gli indagati sono ritenuti i presunti responsabili di 39 episodi complessivi, tra truffe consumate e tentate, messi a segno negli ultimi sei mesi (nel periodo compreso tra novembre 2025 e maggio 2026).

Vittime preferenziali gli anziani e le fasce vulnerabili, ma non solo: l’estrema raffinatezza del raggiro ha tratto in inganno anche professionisti e cittadini digitalmente scolarizzati.

Il “cyber-scippo” tra spoofing e clonazione vocale con l’IA

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, ha preso le mosse dalle denunce a catena presentate dalle vittime nei vari comandi della Capitale.

Incrociando i flussi finanziari delle carte prepagate, i tabulati telefonici e i tracciati IP, i militari dell’Arma sono riusciti a mappare il modus operandi dell’organizzazione, che sfruttava tre pilastri fondamentali: la tecnologia dello spoofing, l’intelligenza artificiale e il terrore psicologico.

I truffatori utilizzavano lo spoofing telefonico per camuffare i propri server analogici, piratando le stringhe del display delle vittime per far comparire i numeri reali degli istituti di credito o delle Forze dell’Ordine.

Per rendere la messinscena inattaccabile, i criminali utilizzavano avanzati software di intelligenza artificiale per il “voice cloning”: bastava un frammento audio di pochi secondi (spesso rubato dai profili social media delle vittime o dei loro familiari) per sintetizzare artificialmente la voce di figli o nipoti, simulando pianti e richieste d’aiuto a seguito di finti incidenti stradali.

Il sequestro: lingotti d’oro e tesoro da 900mila euro

L’urgenza, la fretta e la paura instillata nei bersagli azzeravano il tempo della riflessione.

Nel panico, le vittime venivano indotte a disporre bonifici bancari urgenti o ricariche istantanee su carte di pagamento intestate a prestanome o complici della rete, che provvedevano immediatamente a prelevare il contante per farlo sparire.

Il lavoro degli investigatori dell’Arma si è avvalso anche dell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli sportelli Atm e del monitoraggio dei profili social degli indagati, che spesso ostentavano uno stile di vita sfarzoso.

Il blitz ha permesso ai Carabinieri di intercettare e porre sotto sequestro penale una parte consistente del bottino accumulato dalla banda: un tesoro composto da lingotti e oggetti d’oro, gioielli di famiglia e mazzette di denaro contante per un valore commerciale stimato in oltre 900.000 euro.

Le indagini proseguono per individuare i programmatori dei software e i canali di riciclaggio dell’oro a Roma e provincia.

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