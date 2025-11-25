Roma, meno taxi a Natale: il Campidoglio conferma lo stop a rotazione

A Roma, anche questo Natale, i taxi si prenderanno una pausa forzata. Una tradizione non scritta ma ormai consolidata: durante le festività la flotta si assottiglia, e il Campidoglio ha confermato una riduzione delle auto bianche di circa il 30% tra il 22 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

Un taglio che riguarda tutti, anche le auto attrezzate per il trasporto delle persone con disabilità.

La decisione, formalizzata a fine settembre, è stata organizzata con una rotazione rigorosa: l’intero parco taxi è stato suddiviso in tre blocchi, chiamati a fermarsi in periodi distinti.

In media, per due settimane, gli utenti dovranno fare i conti con un terzo di “auto bianche” in meno, proprio nei giorni in cui la città si riempie di turisti, shopping natalizio e spostamenti familiari.

Si parte il 22 dicembre, quando saranno messe a riposo le licenze dalla 5.767 alla fine della numerazione, insieme a 75 vetture dedicate alle persone con disabilità.

Dal 27 dicembre al primo gennaio 2026, toccherà alle licenze dalla numero 1 alla 2.882, oltre alle auto accessibili dalla 1 alla 66. Infine, dal primo al 6 gennaio 2026, si fermeranno i taxi dal 2.883 al 5.766.

Una macchina organizzativa che sembra non lasciare spazio a improvvisazioni. Anche se il Dipartimento Mobilità ha aperto una piccola finestra di flessibilità: entro il 23 dicembre 2025, i tassisti potranno scambiarsi il periodo di riposo, ma solo rispettando una regola ferrea — pari con pari, dispari con dispari — e rivolgendosi esclusivamente alle strutture autorizzate. Un margine di manovra, insomma, più teorico che reale.

Intanto Roma si prepara al consueto paradosso natalizio: una domanda che cresce e un’offerta che inevitabilmente si restringe.

Con buona pace di residenti e turisti, che come ogni anno rischiano di ritrovarsi a caccia dell’auto bianca, spesso senza successo, sotto le luminarie della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.